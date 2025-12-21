【M-1】漫才論争起きる？イチゴの敗者復活ネタに反響相次ぐ「本当にヤバい」
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）について、最後の1枠をかけて行われる『敗者復活戦』（後3：00）が21日、都内で行われた。Aブロックのイチゴのネタでは、SNS上で大きな反響が寄せられた。
【写真】漫才論争起きる？物議を醸すネタを披露したイチゴ
漫才論争も起きそうなネタに、ファンからは「本当にヤバい」「お初だけど面白い」「漫才史上、一番距離ある（笑）」「これは漫才なん（笑）？」「終始何やってんの？」などといった感想が寄せられている。
敗者復活戦のルールは、準決勝の順位をもとに、ABC3つのブロックが公平になるように21組を振り分け。各ブロックの勝者を決めるのは、会場700人の中からランダムに選ばれた200人の観客となる。1組ずつ、ネタ終わりで「暫定勝者」か「挑戦者」のどちらが面白かったかを審査する。各ブロックの勝者3組の中でどの組が一番面白かったかを決めるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員。投票数が一番多かった組が、決勝戦の舞台へと進むことができる。
■『M-1グランプリ2025』敗者復活
MC：陣内智則、齊藤京子
審査員：渡辺隆（錦鯉）、ユースケ（ダイアン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）
