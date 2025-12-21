２０日深夜放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）にお笑いタレントのキンタロー。が出演。社交ダンスに打ち込んだ学生時代の思い出を語った。

お笑い芸人を志し、大阪の大学へ進んだキンタロー。は「新歓シーズンにひときわ異色を放った集団が図書室の前で練習してて、それが社交ダンス部だったんです」と社交ダンスを始めたきっかけを告白。「普通のダンスじゃなかった。もう顔芸がすごいというか。なにこれ！仲間がいる！って」と笑いを誘うと社交ダンスに励んだ学生時代を告白。全国大会ではサンバの部で４位という好成績を残したことも明かした。

ＭＣの加藤浩次が「お笑いは忘れて社交ダンスにのめり込んでいくってこと？」と聞くと、「（お笑いも）忘れていなくて、吉本新喜劇のオーディションを受けたんですよ。いいところまでいって、みんな応援してくれていた」とお笑いにもチャレンジしていたことを明かした。しかし、「一人だけ反対する人物が現れるんですよ。好きな先輩が『おい、おまえそんな中途半端なことしていいと思ってんのか。ダンスかお笑いどっちかにしろよ』ってめっちゃ怒られて」と決断を迫られ、オーディションは途中でリタイア。その後、「引き留めた先輩が私のこと好きだと思ったんで、責任取ってもらおうと思って。先輩がプロのダンスの先生になったので、同じスタジオに行ったんですね」と先輩を追いかけるも、「全然フラれました」と失恋を打ち明けた。