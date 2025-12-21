

MISIA

MISIAが19日、BLUE NOTE TOKYOで一夜限りのプレミアムなライヴ『MISIA HOLY NIGHT @BLUE NOTE TOKYO』を開催した。

【写真】MISIA、BLUE NOTE TOKYOライブの模様

MISIAがBLUE NOTE TOKYOで公演を行うのは、2020年に開催した「MISIA So Special Christmas」以来、約5年ぶりとなる。

今回の公演は、世界を舞台に活躍するトランペッター、黒田卓也率いる豪華バンドメンバーの演奏とMISIAのボーカルを間近に感じながら、シェフが腕をふるうディナーコースを味わうことができる、特別な空間で行われた。

観客がディナーを楽しむ中、熱を帯びたバンドセッションに導かれるようにMISIAが登場。1曲目にはこのプレミアムな夜にふさわしい「Everything」をしっとりと歌い上げ、会場からは大きな拍手が沸き起こった。

続けて、最新アルバムのタイトル曲「LOVE NEVER DIES」、同アルバム収録曲の「明日晴れるといいな」を特別なアレンジで披露し、会場を大いに盛り上げた。

MCでは、「今夜のディナーコースは、今夜のためだけのスペシャルディナーなんです」と紹介し、「せっかくなので乾杯しませんか？」とMISIAが提案。「Happy Holidays!」の掛け声とともに、観客・MISIA・バンドメンバー全員で乾杯し、会場全体が温かな空気に包まれた。

続けて、クリスマスカバー・メドレーや、久保田利伸氏作曲の「Holy Hold Me」など、ホリデーシーズンに相応しい楽曲が次々と披露された。MISIAが「またホリデーシーズンにBLUE NOTEでライヴやりたいですね！」と語りかけると、観客は大きな拍手と歓声で応えた。

親密な空間で響き合う、極上の料理と音楽。今夜はまさに、特別な一夜となった。

なおMISIAは、12月31日NHKホールにて生放送される「第76回NHK紅白歌合戦」への出場が決定しており、19日正午に披露曲目が発表された。今年は、「MISIAスペシャル」として、この日限りの特別なステージをお届けする予定だ。 さらに、2026年1月21日にはLIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』の発売を控えている。

完全生産限定盤は、30cmを超えるLPサイズの透明スリーブに、同サイズのジャケットと2026年1月から2027年1月までの13ヶ月分のカレンダーを封入。Blu-ray盤には限定特典として、アルバム『LOVE NEVER DIES』から本作のために新たにRemixされた楽曲を収録したRemix Albumが付属する豪華仕様となっている。