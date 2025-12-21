漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の敗者復活戦が21日、東京・六本木の「EX Theater ROPPONGI」で行われ、ネタで登場した「徳永英明」がSNSのトレンドワードに上がった。

Aブロック1番手で登場したのが、結成5年目のミカボ。土屋翼が山田裕磨に、徳永英明にまつわる○×クイズを出すも、公私にわたり徳永をいじりまくる内容で、爆笑をさらった。

司会の陣内智則は「凄い内容やったな、一発目から」と問いかけると、土屋は「（徳永への）リスペクトです」と返答。さらに陣内は「今ごろ検索ワード1位になってるよ」と予想した。

土屋は「あなたの地位と威厳がなければ、このネタはできませんでした」と、あらためて徳永に最敬礼し、ステージを下りた。

陣内の予想通り「徳永英明」は、「＃M1敗者復活戦」などとともに、トレンド上位に進出。「徳永英明トレンド入りしててウケる」「1発目の徳永英明のネタめちゃめちゃおもろかった」「徳永英明良すぎた」「徳永英明異常にオモロかったな」「もう徳永英明欲してる」「ネタがいい上に、テンポまでいい」と、絶賛の声が上がっていた。