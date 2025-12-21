²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡¦41ºÐ¡¡·àÃÄ»Íµ¨½êÂ°¤Î¾¾ÅÄÌ¤è½°¡¤È·ëº§È¯É½¡¡2025Ç¯½Õ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¶¦±é
ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£ÏÂ¼ù¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬¡¢·àÃÄ»Íµ¨½êÂ°ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÌ¤è½°¡¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉñÂæ½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÌ¤è½°¡¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆüº¢¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»äÃ£¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤è¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï2005Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤ÎÀ×Éô·Ê¸ãÌò¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢Âè46²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¤Î¡Ø±é·à¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥¢¡¼¥µ¡¼¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ µþÅÔÊÔ¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÉñÂæ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤Ë½êÂ°¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£