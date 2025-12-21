金沢を率いる辻田真輝監督の来季続投が決定「更なる歓喜と熱狂が溢れる試合を展開できるように」
ツエーゲン金沢は21日、辻田真輝監督(41)が来季もトップチームの指揮をとることが決定したと発表した。
辻田監督はこれまで金沢U-18監督やトップチームコーチなどを歴任し、2024年から強化部長を担当。今年6月、伊藤彰前監督の後任として指揮官に就任した。
チームは今季J3リーグ戦で6位。J2昇格プレーオフ準決勝で惜しくも敗退となった。
辻田監督はクラブ公式サイトを通じて「ツエーゲン金沢を支えていただいている全ての皆様、2025シーズン、多大なるご支援ご声援をありがとうございました」と感謝を述べ、「この度、2026シーズンも監督を継続させていただくこととなりました」と報告している。
続けて「結果を出せなかった自分に指揮を執る機会を与えてくれたクラブに感謝します」とし、「クラブ創設20周年となる2026シーズンは選手、スタッフ、皆様と共に闘い、更なる歓喜と熱狂が溢れる試合を展開できるように準備します」と表明。「20年前の津幡運動公園でのツエーゲン金沢開幕戦、そして先日のPO準決勝後の想いと景色を忘れずに、野心を持って日々邁進してまいりますので、引き続きツエーゲン金沢へのご支援ご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
