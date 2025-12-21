FC東京が16歳MF北原槙ら4選手と契約更新
FC東京は21日、MF北原槙(16)、DF土肥幹太(21)、GK小林将天(20)、MF常盤亨太(23)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」期間の契約更新に合意したと発表した。
FC東京は今季J1で11位。リーグ戦での成績は北原が7試合出場、土肥が21試合出場、小林が0試合出場、常盤が7試合出場となっている。
以下、4選手のクラブ発表コメント
■北原槙
「2026シーズンも東京でプレーさせていただくことになりました。
2025シーズンは、たくさんの方々のサポートのおかげで、プロとしてのスタートラインに立ち、様々な経験をすることができました。その感謝の気持ちを今度はピッチの上で表現し、恩返しできるように、東京の勝利のためにより強い覚悟と責任を持って取り組んでいきます。
変わらず、熱い応援をしていただけると嬉しいです!
よろしくお願いします!」
■土肥幹太
「2026シーズンも東京でプレーできることを光栄に思います。
自分自身覚悟を持ち、より多くの勝利をみなさんに届け、リーグ優勝できるように全力を尽くします!
応援、サポートをよろしくお願いします!」
■小林将天
「2026シーズンも東京でプレーさせていただくことが決まりました。ポジションを掴み、東京をリーグ優勝させるために日々の練習から全力で取り組んでいきます。
応援よろしくお願いします」
■常盤亨太
「FC東京のファン・サポーター、パートナー企業、すべての関係者のみなさま、1年間ともに戦っていただきありがとうございました。
2026シーズンもFC東京でプレーさせていただくことになりました。初めてプロの世界を戦ったシーズンのなかで、難しさ、厳しさを突きつけられました。そんななかでも2026シーズンもこのエンブレムをつけて戦えることをとても嬉しく思います。2025シーズンの経験と悔しさを糧に強いFC東京を体現し、タイトル獲得のために全力で戦います。よろしくお願いします。
2026シーズンもFC東京とともに戦いましょう」
