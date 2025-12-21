新潟DF舩木翔が契約更新に合意「チームを引っ張る存在になれるよう、日々努力していきたい」
アルビレックス新潟は21日、DF舩木翔(27)と来シーズンの契約更新に合意したと発表した。
舩木はこれまでセレッソ大阪、ジュビロ磐田、SC相模原でプレーし、今年7月にC大阪から完全移籍で新潟へ。加入後のJ1リーグ戦で6試合に出場した。
契約更新に際し、クラブ公式サイト上で「来季アルビレックス新潟で闘うことを決めました」とコメント。続けてJ2降格となったシーズンを振り返っている。
「今シーズンはチームとしても、個人としても、不甲斐ない結果になりました。夏に呼んでいただき、たくさんの応援は届いてましたが、それに応えることができず申し訳ない気持ちでいっぱいです」
そして今後に向けて「どんな時も諦めず大きな声で応援していただいたサポーターの皆様に負けず、自分もこのチームを引っ張る存在になれるよう、日々努力していきたいと思います!」と誓い、「来季もまた一緒にたたかってください!たくさんのサポーターで埋まったスタジアムを観れる日を楽しみにしています!」と発信した。
舩木はこれまでセレッソ大阪、ジュビロ磐田、SC相模原でプレーし、今年7月にC大阪から完全移籍で新潟へ。加入後のJ1リーグ戦で6試合に出場した。
契約更新に際し、クラブ公式サイト上で「来季アルビレックス新潟で闘うことを決めました」とコメント。続けてJ2降格となったシーズンを振り返っている。
「今シーズンはチームとしても、個人としても、不甲斐ない結果になりました。夏に呼んでいただき、たくさんの応援は届いてましたが、それに応えることができず申し訳ない気持ちでいっぱいです」
そして今後に向けて「どんな時も諦めず大きな声で応援していただいたサポーターの皆様に負けず、自分もこのチームを引っ張る存在になれるよう、日々努力していきたいと思います!」と誓い、「来季もまた一緒にたたかってください!たくさんのサポーターで埋まったスタジアムを観れる日を楽しみにしています!」と発信した。