「デング熱」は”日本でも感染”する？主な症状から潜伏期間まで医師が解説！

2014年、69年ぶりに日本でもデング熱の感染例が報告されました。近年日本国内での感染者はいませんでしたが、全世界でみると毎年1億人もの人が感染しています。

2020年にも再び感染例が報告されています。日本ではそこまで感染は広がっていませんが、いつまた流行するか分かりません。

今回はデング熱の感染経路と症状について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

監修医師：

竹内 想（名古屋大学医学部附属病院）

名古屋大学医学部附属病院にて勤務。国立大学医学部を卒業後、市中病院にて内科・救急・在宅診療など含めた診療経験を積む。専門領域は専門は皮膚・美容皮膚、一般内科・形成外科・美容外科にも知見。

デング熱の感染経路と症状

デング熱はどのような病気なのでしょうか？

デング熱は蚊によって感染する感染症です。熱帯・亜熱帯を中心に、世界100ヶ国以上で感染例が報告されています。デングウイルスと呼ばれるウイルスに感染することで発症します。

デングウイルスを媒介する蚊は、ヤブカ属に属するネッタイシマカ・ヒトスジシマカです。とくにネッタイシマカによる感染が多いです。

ネッタイシマカは沖縄県や小笠原諸島などで生息していましたが現在は日本にいません。飛行機などに紛れ込んで日本に入り、一時的に繫殖することはあります。

冒頭で日本での感染者はいないとお伝えしましたが、それは日本国内での場合です。流行している場所へ行って感染した方は毎年200名前後います。ヒトスジシマカは日本でもよく見られる蚊です。

蚊が感染経路となるのですね。

蚊がデング熱を発症した方を刺すと、デングウイルスは蚊へ移ります。その蚊が感染していない方を刺し、デングウイルスが移っていくのです。蚊の体の中に入ったウイルスは7～10日程かけて増えていきます。

このように蚊を通して感染していくため、人から人への感染はありません。ただ蚊は人が多い場所を好む傾向があるため、都市部などの人が多い場所で起こりやすいです。

先ほどもお話ししましたが、ネッタイシマカは日本に生息していません。そのため、2014年に発生したデング熱はヒトスジシマカによるものではないかと考えられています。

ヒトスジシマカは行動範囲が狭いですが、デングウイルスに感染した方がさまざまな場所に移動することで感染範囲は広がっていきます。

発症するとどのような症状がみられますか？

感染すると以下のような症状が出ることがあります。

発熱

頭痛

筋肉痛・関節痛

眼球後部の痛み

この他にも全身に発疹が出る場合もあります。とくに多いのは、発熱・関節の痛みです。発疹は熱が下がり始めた頃に出てきます。

潜伏期間はありますか？

潜伏期間は一般的に4～7日程度です。しかし稀に2週間後に発症する場合もあります。

発症すると熱が出ますが、だいたい5～7日程度で下がるでしょう。

中には感染しても症状が出ない方も多いです。

編集部まとめ



デング熱についてみてきましたが、症状などをみるとインフルエンザととても似ていることが分かります。そのため、見落としてしまう可能性も高いです。

重症化するリスクは低いですが、それでもしっかりと検査してもらうことは大事です。

・流行している場所へ行った

・蚊に刺されてから症状が出た

これらに心当たりがある場合は迷わず、お近くの医療機関を医療機関を受診した方が良いでしょう。

デング熱の場合は赤い発疹も出るので、発疹の有無も見分けるポイントとなります。

