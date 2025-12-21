Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティーをつとめるラジオ番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』の公式Xで、12月20日の放送回にゲスト出演したHey! Say! JUMPの有岡大貴、知念侑李、伊野尾慧と山田の集合ショットが投稿された。

【写真】リラックスした表情の有岡大貴、知念侑李、山田涼介、伊野尾慧

■Hey! Say! JUMPメンバーのレアな4ショット

写真向かって左から、有岡、知念、山田、伊野尾と並んだ4ショットでは、有岡が知念の肩に腕を乗せ、知念は右手を顎に添えたポーズ。山田は両手でサムズアップをしてみせ、その隣に立つ伊野尾も拳を握ったポーズで写っている。

テキストには「第7回は！Hey!Say!JUMPメンバーで残ってくれたのは！？ 知念侑李の誕生日会で起きたことは」と、この日のトーク内容を綴った他、「来週は年内ラスト！生放送でお届けします！」と告知した。

これには「うおー！かわいい！」「激めろ」「いのありやまちねだ！可愛い」「JUMPほんといいグループ」「かわいくて愉快な4人」という声が寄せられた他、「これは神回だね」「最後の最後までめちゃくちゃ面白かった」「爆笑からの涙涙の忙しい神回」とトーク内容についても“神回”だったようだ。

■写真：リラックスした表情の有岡大貴、知念侑李、山田涼介、伊野尾慧