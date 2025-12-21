はしメロ、1stフルアルバム『aero』発売決定！CD収録分数の限界に挑戦した全26曲を収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

はしメロのキャリア初となる1stフルアルバム『aero』が2026年2月25日に発売されることが発表された。CDの収録楽曲数は、CDが収録できる分数の限界に挑戦した全26曲になる。

■『aero』は、はしメロの今までのキャリア全ての楽曲を真空パック！

アルバムタイトルである『aero』は今現在のはしメロのモードを真空パックしたアルバムというコンセプト。収録楽曲もはしメロの今までのキャリア全ての楽曲を真空パックした、この1枚ではしメロが全て分かる内容になっている。

TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールオープニングテーマ「ときはなて！」、ドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』のOP主題歌として2クール起用された「パレット」「yosumi」、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』オープニングテーマ「百面相」等の5曲のタイアップ主題歌をはじめ、新録曲5曲も収録した豪華内容になっている。

初回生産限定盤のブルーレイにはスタジオライブ「はしメロ Studio Live “真空パック”」を収録。8月に公開されたYouTube Music Weekendでのライブ映像の完全版として、全7曲のスタジオライブが収録される。CDショップの法人別特典や早期予約特典も併せて発表となっている。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

1st Full Album『aero』

