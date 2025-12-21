フリーアナウンサー・小林麻耶（46）が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、落語家・立川志らく（62）の高座を大絶賛した。

志らくはXを更新し「昨日は志らく40周年記念のファイナルにおいでよくださいましてありがとうございました。笠碁と芝浜は今期のトップ2くらいの出来。あとは芝浜に関してのテーマは談志の幻影、ノスタルジーを打ち破り頂点を目指す、です。来年は芝浜の後日談をあわせて発表します。芝浜＝志らく！」とポスト。

これを受けて小林は「芝浜！まさに伝説！談志さんを超えて頂点でした！芝浜＝志らく！（さん）落語＝志らく！（さん）です！志らくさんの40年、その全てが集約され、志らくさんの愛、その全てが集約された芝浜でした！！！夫と共にしばらく客席から立ち上がることが出来ませんでした」と興奮ぎみにつづっていた。

また「志らくさんの親子酒、寝床、笠碁、芝浜、全部！！！素晴らしかったです！！！映像が浮かぶという次元を遥かに超え、自分自身がそこで生きている！という初めての体験をさせていただきました！」とし「志らくさん、有難うございました！！！」と結んでいた。