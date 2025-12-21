19日（金）、SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、第14節、第16節、第17節におおきにアリーナ舞洲で行われるホームゲームを、プロバスケットボールチームの大阪エヴェッサと共創開催することをクラブ公式サイトで発表した。

今回の共創開催では、バレーボールのSVリーグとバスケットボールのBリーグの2試合を1日に同じ場所で観戦できる貴重な機会となっており、どちらの試合も同じ席で観戦できる「共創応援コラボチケット」が販売される。

座席はアリーナベンチ向かい側S席5、6列目45番～55番の計22席が対象で、価格はファンクラブ価格が18,000円、一般価格が20,000円となっている。さらに特典として、両チームの応援ハリセンや限定デザインの応援タオル、両チームのグッズクーポン500円分に加え、レプリカユニフォームなどがあたるはずれなしの抽選が用意されているとのこと。

大阪を拠点に活動する異なるスポーツチームの試合が1日で楽しめるこの企画。ぜひ観戦を計画してみてはいかがだろうか。

なお、対象となる試合一覧は以下の通り。

■大阪ブルテオン 大阪エヴェッサ 共創開催 試合日程一覧



・2026年2月14日（土）、15日（日）／第14節／vs 広島サンダーズ

・2026年2月14日（土）、15日（日）／第23節／vs 京都ハンナリーズ



・2026年3月7日（土）、8日（日）／第16節／vs 東レアローズ静岡

・2026年3月7日（土）、8日（日）／第24節／vs 千葉ジェッツ



・2026年3月14日（土）、15日（日）／第17節／vs ジェイテクトSTINGS愛知

・2026年3月14日（土）、15日（日）／第26節／vs 富山グラウジーズ