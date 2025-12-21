グラビアアイドルの天木じゅん（30）が21日、ABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に出演。東京・赤坂の個室サウナ店で客の30代夫婦が死亡した火災についてコメントした。

15日にサウナの個室内で男女2人の利用客が倒れているのが発見され、病院に搬送されたが死亡が確認された。サウナ室の内外にあった扉のドアノブがいずれも外れ、床に落ちていた。2人は夫婦だった。サウナ室の出入り口付近で倒れており、ドアを開けることができず、閉じ込められた可能性がある。室内にあった非常用ボタンも鳴ることはなく、店側は警視庁に非常ボタンを受信する電源を「入れたことがない」と説明していた。

熱波師としても活動している天木は、今回の件について「怒りというか、ただかわいそうでしかない。最後の瞬間の会話とかまで想像できちゃって。ショックな気持ち」。約200のサウナ施設を訪れてきたが「あの木の取っ手は見たことない」という。

風評被害に対しては「いろいろ重なって起きているから、必ずしもドアノブのせいとは思わない。それで他のサウナをたたくのは違う」と話し、「絶対にもう一度起きてはいけないこと。防げることだと思うので確実に。みんなが楽しく、より安全になるサウナ界になればいいなと思う」と述べた。