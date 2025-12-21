「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、男子＝７区間）

学法石川が１区から一度もトップを譲らす初優勝を果たした。２３年・佐久長聖がマークした２時間１分ジャストの大会記録を２４秒塗り替える２時間０分３６秒の快勝劇だ。

松田監督が「度胸がいいのでアンカーに起用した。期待通りの走りをしてくれた」と語った１年生の美沢央佑。しっかりとトップとの差を守り切り、初優勝のゴールテープを切った。

優勝インタビューでは堂々とした語り口で「７区走ると思ってなかったんですけど、アンカーになって仙台育英を追いかけるレースになるのかなと思っていたんですけど、４５秒くらい差がついてて、安心して走れました」と胸を張った。

「レース前は緊張してたんですけど、１区から６区まで走っているのを見て、緊張とかしてる場合じゃないなと思って走りました」と明かし、大会新記録については「それを狙うつもりで走った」と言い切った。有言実行でインタビュアーから「戻ってきた先輩にはどんな声をかけたい？」という問いには「いやー、やってやりましたよって伝えたいですね」と話していた。