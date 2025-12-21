Waiveが2026年1月4日、日本武道館にて解散ライブ＜Waive LAST GIG.「燦」＞を開催する。この日本武道館公演直前に、Waiveの軌跡を辿る2週連続ライブ映像特集『Waive 解散直前ライブ特集』がニコニコ生放送にて配信されることが発表となった。

『Waive 解散直前ライブ特集』では、2005年の解散ライブ映像や再結成後の集大成ともいえる20周年記念公演などが届けられる。Waiveの歩みと進化を象徴するライブ作品を厳選、解散公演を前に、日本武道館へ向かう彼らの思いがあらためて体感できる内容だ。

■2週連続ライブ映像特集『Waive 解散直前ライブ特集』

【Waive】解散直前ライブ特集 DAY1

放送日時：2025年12月27日(土)18:00〜放送開始

タイムシフト：2026年1月10日(土)23:59まで

視聴：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349420494

▶放送作品

・LAST GIG.limited edition【Disc1 & Disc2】(2005.12.1 Shibuya-AX)

・GIGS「CASE OF Waive」FINAL at Shibuya-AX(2010.11.29)

【Waive】解散直前ライブ特集 DAY2

放送日時：2026年1月3日(土)18:00〜放送開始

タイムシフト：2026年1月17日(土)23:59まで

視聴：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349420498

▶放送作品

・GIG「Days -in the future-」(2016.10.22赤坂BLITZ)

・Live Blu-ray Waive 2Øth Anniversary GIG FINAL「& AGAIN」 2022.1.29 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) ※本番組の一部はプレミアム会員限定配信となりますので、全編を視聴希望の方はプレミアム会員登録をお願いします。

※新規会員登録は「番組ページ」よりご登録ください。

※プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。

■解散公演＜Waive LAST GIG.「燦」＞

2026年1月4日(日) 東京・日本武道館

open16:00 / start17:00

▼チケット

アリーナ指定席B：15,000円(税込)

1F指定席：7,800円(税込)

2F指定席：3,000円(税込)

・イープラス：https://eplus.jp/waive/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/waive/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/waive-lastgig260104/

詳細：https://www.waivewaive.com/gigs#20260104

