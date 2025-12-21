チョ・ユリ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/21】Netflix「イカゲーム」シリーズに出演していた元IZ＊ONEでアーティストのチョ・ユリ（JO YURI）が12月20日、自身のInstagramを更新。イベント出席時のショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆チョ・ユリ、見返り美人なショットを披露


チョ・ユリはカメラの絵文字を添え、写真を投稿。背中が大きく開いた黒いドレスを合わせ、振り返った姿を公開している。

◆チョ・ユリの投稿に反響


この投稿に「プリンセスのよう」「完璧な美しさ」「黒が似合う」「肌が綺麗すぎる」「最高」「振り向き美人」などとコメントが集まっていた。（modelpress編集部）

