「イカゲーム」チョ・ユリ、美背中全開の黒ドレス姿披露「プリンセスのよう」「完璧な美しさ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/21】Netflix「イカゲーム」シリーズに出演していた元IZ＊ONEでアーティストのチョ・ユリ（JO YURI）が12月20日、自身のInstagramを更新。イベント出席時のショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イカゲーム」出演女優「肌が綺麗すぎる」美背中輝く黒ドレス姿
チョ・ユリはカメラの絵文字を添え、写真を投稿。背中が大きく開いた黒いドレスを合わせ、振り返った姿を公開している。
この投稿に「プリンセスのよう」「完璧な美しさ」「黒が似合う」「肌が綺麗すぎる」「最高」「振り向き美人」などとコメントが集まっていた。（modelpress編集部）
