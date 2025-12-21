MUCC×Waive×Psycho le Cémuといった3バンド集結によるトークイベント＜MUD FRIENDS TALK＞が12月26日、渋谷PLEASURE PLEASUREにて昼夜2公演で開催される。同トークイベントの配信が決定したほか、先ごろ配信された『MUD FRIENDS 2000〜2025 開催直前SP特番』のアンコール放送が12月24日より実施されることも発表となった。

＜MUD FRIENDS TALK＞は、Waive解散に向けた近況や11月13日開催の＜MUD FRIENDS 2000〜2025＞振り返りを交えながら、3バンドのこれまでの歩みや交流を一緒に振り返るトークイベントだ。配信はニコニコ生放送にてチケット制で実施される。

■昼夜2公演＜MUD FRIENDS TALK＞配信情報

2025年12月26日(金) 東京・渋谷PLEASURE PLEASURE 【昼公演】

放送日時：16:00 START

出演：逹瑯／YUKKE(MUCC)、杉本善徳／貳方孝司(Waive)、AYA／YURAサマ(Psycho le Cému)

視聴：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349311819 【夜公演】

放送日時：19:30 START

出演：ミヤ(MUCC)、田澤孝介／高井淳(Waive)、DAISHI／Lida／seek(Psycho le Cému)

視聴：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349311826

▼視聴チケット

各公演 3,300円(税込)＋サービス手数料330円

販売期間：12月8日(月)18:00〜2026年1月9日(金)20:00

タイムシフト視聴期間：2026年1月9日(金)23:59まで

※期間中であれば、生放送終了後も繰り返しご視聴いただけます。

※視聴期限を過ぎると、途中視聴の場合でも再生ができなくなります。

■アンコール放送『MUD FRIENDS 2000〜2025 開催直前SP特番【Psycho le Cému(DAISHI＆seek)×Waive(田澤孝介＆杉本善徳)×MUCC(ミヤ＆YUKKE)】』

放送日時：2025年12月24日(水) 17:00開始

タイムシフト視聴期間：2026年1月7日(水)23:59まで

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349420502

※本番組は、2025年10月21日放送回の再放送となります。

※番組内で告知されているプレゼントキャンペーンは実施しておりませんので、ご了承ください。

※泥友が再び集結。＜MUD FRIENDS 2000〜2025＞直前SPを出演バンドから2名ずつゲストに迎え、約120分に渡り放送。

関連リンク

◆MUCC オフィシャルサイト

◆Waive オフィシャルサイト

◆Psycho le Cému オフィシャルサイト