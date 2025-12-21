FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、体調不良でイベント欠席 早瀬ノエルに続き「本人の体調を最優先に、回復に努めてまいります」
【モデルプレス＝2025/12/21】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が12月21日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。鎮西寿々歌が同日開催する特典会を体調不良のため欠席することが発表された。
公式サイトでは「メンバーの鎮西寿々歌は体調不良のため、本日出演予定の『クリスマス衣装2025オンライン特典会』を欠席させていただきます」と発表。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、直前のご案内となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪し、「本人の体調を最優先に、回復に努めてまいります。引き続き、FRUITS ZIPPERと鎮西寿々歌へのご声援をよろしくお願いいたします」と結んでいる。
前日20日には、メンバーの早瀬ノエルが体調不良のため、本「『KAWAII LAB. BEST ALBUM』オンラインサイン会＆ビンゴ大会」の欠席を発表。ファンからは心配する声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆鎮西寿々歌、体調不良でイベント欠席
◆早瀬ノエルに続き鎮西寿々歌が体調不良、ファンから心配の声
