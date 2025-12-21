C&K¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂçºå¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì2Æü´Ö¤ÇÁ´42¶Ê¤òÈäÏª
C&K¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã²þ ÆüËÜÁ´¹ñÃÏ¸µ²½·×²è¡Á²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤ÆÃý¤ëÃý¤ë!!±é½Ð¤Ê¤·¤Î¥·¥ó¥×¥ëLIVE!!¡Á¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò12·î19Æü(¶â) 20Æü(ÅÚ)Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£Ç¯8·î¤«¤é5¥«·î´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢Á´¹ñ22¥«½ê25¸ø±é¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£²ñ¾ì¤Ï¥Û¡¼¥ë¥¯¥é¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â¤½¤Î¾ì½ê¤ä¤½¤ÎÆü¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¹½À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥é¥¤¥Ö´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ì¥¹¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê·²¤È¡¢²ñ¾ì¤ò°ìÂÎ¤Ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ëC&K¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤è¤êÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÇ®¤¤È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹ç·×3Ëü2Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î12·î19Æü(¶â) 20Æü(ÅÚ)Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì2Æü´Ö¤âÎ¾Æü°Û¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿Íµ¤¶Ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ì¥¢¤Ê³Ú¶Ê¡¢Ì¤²»¸»²½¤Î¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯2Æü´Ö¤Ç¥á¥É¥ì¡¼´Þ¤áÁ´42¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÆü20Æü(ÅÚ)¤ÎËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¯¤¹¶Ì¤«¤é¡ÒÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë³«ºÅ·èÄê!!¡Ó¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ëë¤¬ÅÐ¾ì¡£²þ¤á¤ÆÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!4·î¤ÏÂçºå¾ë!!Âçºå¾ë¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤â¤¦20¼þÇ¯¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹!!¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¡¢¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¡¢ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤ÌÇï¼ê¤Î¤Þ¤Þ¤½¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
C&K¤ÏÍèÇ¯2026Ç¯4·î26Æü(Æü)¤Ë¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¡ãCKÌµËÅ¤ÊÄ©Àï¾õ¡¡²Ð¹¶¤á,¿å¹¶¤á,¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¹¶¤á!!¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã²þ ÆüËÜÁ´¹ñÃÏ¸µ²½·×²è¡Á²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤ÆÃý¤ëÃý¤ë!!±é½Ð¤Ê¤·¤Î¥·¥ó¥×¥ëLIVE!!¡Á¡ä
12·î19Æü(¶â) 20Æü(ÅÚ) Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
¢£12·î19Æü(¶â) ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
CK XV
to di bone
¤Ø¤Ù¤ì¤±Àë¸À
Milky way
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ù¥¥ó¥°
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
Y
¥¹¥Ê¥Ã¥¯18ÈÖ
Î¹¿Í
±§ÃèÎ¹¹Ô¡¡¡ö¿·¶Ê¡¦Ì¤²»¸»²½
Å·æÆ¤±¤ë¾¯Ç¯
I.M.A
ÀÄÀÄÀÄ
¥É¥é¥Þ
ÍÙLOCCA¡Áaround the world ¿·¤¿¤Ê¤ëËÁ¸±¡Á
¤Ò¤Ã¤Á¤ã¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¡¡¡ö¿·¶Ê¡¦Ì¤²»¸»²½
°¦¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤¤¤ë
AND MORE¡Ä
½ª¤ï¤ê¤Ê¤ÎØÉñ¶Ê
CK XVII¡¡17 ¡ö¿·¶Ê¡¦Ì¤²»¸»²½
¡Ò¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡Ó
²ÖÂ«¤Î¤«¤ï¤ê¤ËÅò¤Î²Ö¤ò¡¡¡ö¿·¶Ê¡¦Ì¤²»¸»²½
ÆþÍá
CK ½
¥¸¥ã¥«¡ù¥¸¥ã¡Á¥ó(Zedd feat. C&K)
12·î20Æü(ÅÚ) ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
CK XVI ¡ö¿·¶Ê¡¦Ì¤²»¸»²½
CK XIV
to di bone
MATSURI
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ù¥¥ó¥°
¤Ü¤¯¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Êú¤¤·¤á¤¿¤¤¡Á¤¢¤ÎÆü¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥á¥í¥Ç¥£
¥«¥·¥ª¥Ú¥¢
¥á¥ê¥Á¥
ÅÏÊÆ¤·¤¿¤¤¡¡¡ö¿·¶Ê¡¦Ì¤²»¸»²½
¢¨¤¬¤¢¤ë
¤Ë¤ï¤È¤ê¤Î¤¦¤¿
ÍÙLOCCA¡Áaround the world ¿·¤¿¤Ê¤ëËÁ¸±¡Á
¤Ò¤Ã¤Á¤ã¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¡¡¡ö¿·¶Ê¡¦Ì¤²»¸»²½
Àº±Ô
¹¬¤»¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹
CK ÌÜÎ¥¤£¡Á¸äÍðÅç
¡Ò¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡Ó
¾å¤ò¹Ô¤¯¥á¥¤¥¯¡ÁÓË¸Æ¡¢Îï¤·¤¿ÍÀ¸
Æ»
ÆþÍá
Ìë¶õ
½ª¤ï¤ê¤Ê¤ÎØÉñ¶Ê
¢£¡ÖÁê»×Áê°¦ with SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS¡×
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/candk_ss
¢¨±Ç²è¡ØÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡Ù¼çÂê²Î
◾️¡ãCKÌµËÅ¤ÊÄ©Àï¾ë!!²Ð¹¶¤á¡¢¿å¹¶¤á¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¹¶¤á!! in Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡ä
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://c-and-k.info/pages/osaka2026
◾️¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
¡ãHY SKY Fes 2026 & Special Night¡ä
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
²Æì¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à Â¿ÌÜÅª¹¾ì
¡ö½Ð±éÆü¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://skyfes.net/
