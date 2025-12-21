美人モデル、超ミニスカから“長ーーーーい”美脚を披露！ 「こんなに女性らしく見えるのは珍しい」
モデルの水谷果絵さんは12月18日、自身のInstagramを更新。韓国のスキンケアブランド「KOPHER（コフェル）」のイベントに出席したことを報告し、美脚ショットを公開しました。
【写真】水谷果絵、長過ぎる美脚
この投稿にファンからは、「カッコ良くて美しい」「スタイル抜群」「果絵ちゃんがこんなに女性らしく見えるのは珍しいね、素敵です」「足長ーーーーい」「惚れた〜 めちゃくちゃ綺麗」と称賛の声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
美スタイル生かしたミニ丈コーデ水谷さんは「先日都内で行われたKOPHERのイベントにご招待いただき、参加させていただきました」とつづり、4枚の写真と3本の動画を掲載しました。ミニ丈のスカートと透け感のある黒いストッキングを合わせたコーディネートを披露しています。水谷さんの華奢な美脚が引き立つスタイルです。
普段はパンツスタイル14日にもInstagramを更新し、プライベートショットを公開していた水谷さん。普段はカジュアルなパンツスタイルを好んで着用しているようです。脚の長い水谷さんによく似合っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
