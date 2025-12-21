好き＆行ってみたい「青森県のパワースポット」ランキング！ 2位「十和田神社」を抑えた1位は？【2025年調査】
まもなく始まる新たな一年を前に、御朱印集めや由緒ある場所への参拝計画を立てる人も多いでしょう。地域の歴史や文化を深く感じさせるこれらの場所で、地元住民はもちろん遠方からも人々を惹きつける、特に支持を集めるスポットとはどこでしょうか。
All About ニュース編集部は12月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「青森県のパワースポット」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「十和田湖への観光ついでに行けそうだから」（20代女性／千葉県）、「湖に願いを込めた紙を投げる『おより紙』の占いがやりたい」（40代女性／長崎県）、「有名ながら一度も足を訪れたことがないため」（40代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「怖いものは苦手ですが、恐山は行ってみたい気がします。実際行くとなったら怖気付くかもしれませんが興味はあります」（40代女性／岩手県）、「古くから霊峰と崇められているから」（40代男性／神奈川県）、「オカルトが好きで雰囲気を味わいたいから」（30代女性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：十和田神社／49票2位は「十和田神社」でした。十和田湖の湖畔に鎮座する十和田神社は、坂上田村麻呂によって創建されたと伝わる歴史ある社。杉木立に囲まれた参道は神聖な雰囲気に包まれ、湖のエネルギーと調和する癒しの空間として、多くの参拝客が訪れます。
1位：恐山霊場／恐山菩提寺／50票1位は「恐山霊場／恐山菩提寺」でした。日本三大霊場の一つに数えられる恐山は、死者の魂が集まる場所とされ、独特の地形と硫黄の香りに包まれた神秘的な空間が広がります。恐山菩提寺や周辺の地獄谷・極楽浜など、スピリチュアルな雰囲気を味わえる場所として支持を集めました。
