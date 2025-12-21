俳優の寺田心（17）が、21日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。恋愛について語った。

中学に進学するも思春期ならではの悩みに直面したという寺田。人生の乱高下の原因として2度の大失恋について語り出した。

「テレビで言うの初めてなんですけど」と前置きして「中学の入学式で一目惚れした女の子がいてずっと好きだった」と回顧。「同じ人に2回フラれました」と明かした。

MCの明石家さんまから告白シチュエーションについて聞かれると「直接もあるしそういうメッセージでもある」と答えて「結構僕、オープンな人だったので、告白しないと好きって言わないって感じだったので、好きなら好きって言って何が悪いって感じだった」と説明。マツコ・デラックスからは「結構頻繁に言ってたのね？ダメ！！もっと大事にしないと」とダメ出しを食らった。

フラれた理由について「“お仕事してるし遊ぶ時間もないと思うからお互いにしんどくなる”何も言えなくなっちゃって」と回想。2度目も「同じ理由でフラれた。本当に諦めきれなくて」と赤裸々に語っていた。

「その頃は自分が絶対に幸せに出来ると思ってた、謎の自信があった」とするも「2回フラれたって事は男としてのレベルが低いんだろうなって思った」と話す寺田。これにマツコは「ちょっとませすぎなんだって。中学生の女の子（からしたら）重いって逆に」と再びダメ出しされたいた。