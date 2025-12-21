¿ûÌîÃÒÇ·¤¬³¤³°¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×Ï¢¸Æ¤·¤Ê¤¬¤é¼«»£¤êÀ¸Ãæ·Ñ¤ËÄ©Àï
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing¡ªSports¡õNews¡×¡ÊÅÚÍË¡õÆüÍË¸å11¡¦55¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃÊÌÊÔÀ®¤Î¤¿¤á¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤¬20Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µµð¿Í¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Àè¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥Ï¥ï¥¤½£¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¼«»£¤êÀ¸Ãæ·Ñ¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¿¼Ìë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¿ûÌî¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ëÁáÄ«¤Î¥Ï¥ï¥¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë½ÄÄ¹¤Î²èÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ûÌî¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¡ÄÄ«¤Î5»þ¡Ä²á¤®¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ²¤½¤¦¤Ê´é¤È¿²µ¯¤¤Î¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¤Ç¼«»£¤êÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ªËÍ¤ÏÊÑ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í³¿¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×¤ÈÎÙ¤ËºÂ¤ë¸µµð¿Í´ÆÆÄ¡¦¹â¶¶Í³¿»á¡Ê50¡Ë¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢¿ûÌî¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÒÇ·¡¢Í³¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸µÆ±Î½¡õ¸µ»Ø´ø´±¤Î¹â¶¶»á¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÜÂ³¤¬°¤¯¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤Ê¤ª¤â¼Õ¤êÂ³¤±¤ë¿ûÌî¡£¡ÖÃÒÇ·¡¢Í³¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ä«Áá¤¯¤´¤á¤ó¤Í¡×¡Ê¹â¶¶»á¡Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ê¿ûÌî¡Ë¤È¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¡È¼Õºá¹çÀï¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤«¤é¡Öº£¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸«¤»¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¤¿¿ûÌî¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡ÄÄ«5»þ¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¼¼Æâ¤ò¥«¥á¥é¤Ç¤°¤ë¤ê¡£Áë¤Î³°¤â±Ç¤·¤Æ¡Ö¿¿¤Ã°Å¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ°¤»Ï¤á¤Ç¡£¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¤Éé²Ù¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¾åÅÄ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Î°ìÈÖ¤Î¼ý³Ï¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Á´¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢4ºÐ¤«¤é¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤âÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÅÄÈª»Ö¿¿¡Ê19¡Ë¤«¤é³¤³°¼«¼ç¥È¥ì»þ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¿æÈÓ´ï¤ò±Ç¤·¡Ö¤ªÊÆ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬¼ûÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¡£¡ÊËèÆü¡ËÉ¬¤º¿æ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤¡ÈÊÆ¥Ñ¥ï¡¼¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿ûÌî¤À¤¬¡¢µð¿Í»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾åÅÄ¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÃæ¤Ë¤â·è°Õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¡Ö¹ñºÝ»î¹ç¤ÏÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Åìµþ¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿ûÌî¡£¹â¶¶»á¤«¤é¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö¤É¤Î¤Ø¤ó¤¬¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ò¥Ã¥È¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
