ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢1·îÉüµ¢¤ò»ëÌî¡¡3·î¤ÎÂåÉ½Àï¡ÖÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê27¡Ë¤¬21Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö1·î¤«¤éÉüµ¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·è¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Éé½ýÂ³¤¤ÇºòÇ¯10·î¤òºÇ¸å¤Ë¼ÂÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï±¦É¨¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ËÂàÃÄ¸å¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯6·î³«Ëë¤ÎWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤ËÎ×¤à3·î¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡Ê¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£