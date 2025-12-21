◇全国高校駅伝 男子7区間42・195キロ（2025年12月21日 たけびしスタジアム京都発着）

第76回全国高校駅伝大会が21日、京都市内で行われた。集団転校で話題となった鳥取城北は、最高成績30位（23年）を大きく上回る4位と躍進した。鳥取勢の最高成績は由良育英（現鳥取中央育英）の2位（79、92年）。

赤池健監督は「結果に関してはそこまで考えていなかった。ベストな状態でスタートし、1年間やってきた結果を楽しみにやってきた」と言及し「56人欠けずに迎えられたことが、他の学校にはない凄いこと」と無事に終了したことで胸をなでおろした。

赤池監督は、全国高校駅伝男子で5度の優勝を誇る名門の大牟田（福岡）の体罰問題で23年3月に退職したが、選手や保護者の希望でコーチとして再出発。実質的な監督だった昨年12月の全国高校駅伝では準優勝した。だが、同校が新監督を迎える方針を知り退職した。

新年度からの鳥取城北監督就任に伴い、指導継続を求めた大牟田の選手18人が指導継続を求めて集団転向。新入生の多くも進路予定を変えていた。規定により転校後6カ月は高体連主催大会に出場できないため、インターハイも未出場だったが、その覚悟で付いていった。

話題となった「集団転校」については「ここまで騒がれるかという気持ちでやってきたが、チーム一丸で最初から一緒だったというチームになれた。いろいろな思いを持ってやってきた」と胸中を打ち明けた。

そのうえで「うちは全国に出た選手が1人か2人。伸び率からすればどこの高校にも負けていない。メダルは取らせてあげたかったが、やってきたことは間違いではなかった。子どもたちはよく頑張ってくれた」としみじみと語った。

集団転校が決定的になった際、大牟田の荒木信一副校長は「生徒たちに申し訳なかった。大人の事情に振り回されてしまった」と話していた。大牟田は、今大会の福岡県予選で11位に終わり全国切符を逃していた。