ぴょな、ビキニ姿でヘルシー美ボディ開放「南国が似合う」「タトゥーがオシャレ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/21】モデルのぴょな（PyunA.）が12月19日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳人気モデル「スタイル良すぎ」美ボディ＆タトゥー際立つビキニ姿
ぴょなは、プールサイドで撮影したビキニ姿の写真を投稿。「南国最高すぎちゃったお話」とつづり、スラリと伸びた手足に入ったタトゥーや、引き締まったウエストなどヘルシーなスタイルが際立つショットを披露した。
この投稿に「可愛すぎる」「最高」「南国が似合う」「スタイル良すぎ」「タトゥーがオシャレ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ぴょな、ビキニ姿を披露
◆ぴょなの投稿に反響
