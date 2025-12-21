恋愛映画を観ていて「現実の彼氏は残念…」と思われる態度９パターン
映画デートはカップルの定番イベント。なかでも恋愛映画は、約２時間じっとしているだけで彼女をウットリさせることができる鉄板プランだと言えるでしょう。とはいえ、油断した態度を見せると彼女をガッカリモードにさせてしまうことも…。そこで今回は、10代から30代の独身女性181名に聞いたアンケートを参考に、「彼女と一緒に恋愛映画を鑑賞中、『現実の彼氏は残念だわ』と減点される態度９パターン」をご紹介いたします。
【１】「きもっ！」と、劇中の甘いセリフを全否定する
「作品の世界観を理解しようとしないのは、単なる子供」（20代女性）と、鑑賞中のリアクション次第では精神年齢を分析されてしまいます。恋愛不適合者だと思われないように、劇中のセリフをやみくもにこき下ろすのは控えたいところです。
【２】「この俳優、整形してるらしいよ」と、出演者のウワサを耳打ちする
「その情報が気になって映画に集中できなくなる」（20代女性）というように、純粋に作品を楽しみたい女性にとって、出演者のゴシップネタは余計な情報でしょう。「寒くない？」など、上映中に口を開くなら女性への気遣いだけで十分かもしれません。
【３】「あれは女が悪い」と、鑑賞しながらひたすら男役の弁護をする
「喧嘩をしたときも素直に謝らなそう」（20代女性）など、女性の登場人物を一方的にバッシングすると人間性を疑われそうです。恋愛映画を観るときはどんなシーンでも女性側の肩を持ち、「女心がわかる」ことをアピールしたいところです。
【４】「眠い」と大きなあくびをするなど、退屈アピールが激しい
「二度と一緒に映画を観たくない」（10代女性）と、あくびやため息は故意の態度としてレッドカードを出される恐れがあります。ガマンできず無意識のうちに寝てしまった場合は、償いとして鑑賞後に食事をごちそうするなど、全力でフォローに努めましょう。
【５】「読めた」と言ってドヤ顔でオチを言う
「サスペンスじゃないんですけど」（30代女性）など、恋愛映画でオチを予測しても彼女を白けさせてしまいそうです。ベタな展開でも、「ストーリーがシンプルだから感情移入しやすいね」と評するなどポジティブな発言で空気を和ませてあげましょう。
【６】「昔のことを思い出した」と、女性以上に号泣する
「男らしくない」（20代女性）など、ボロボロと涙を流す姿が頼りない印象を与えるようです。「男のハンカチは彼女に差し出すためにある」と心得て、感動的なシーンこそ隣の彼女に気を配る意識を持ちたいところです。
【７】「お前のほうがかわいいよ」と、上映中に太ももをベタベタ触る
「気が散る！」（10代女性）というように、誰しも上映中の執拗なボディータッチは嫌なものです。下心を見抜かれて残念な気分にさせてしまわないように、たとえ濃厚なベッドシーンにムラムラしても、軽く彼女の手を握るだけでガマンしましょう。
【８】「どうせ現実ではありえないし」と、映画の設定を受け入れない
「そもそもノンフィクションじゃないけど？」（20代女性）など、設定に文句を言うのはナンセンスだと思われそうです。「実際にあったら素敵だね」と言い換えるなど、皮肉ではなくロマンチックな感想を囁くのが恋愛映画の粋な嗜み方ではないでしょうか。
【９】「こんな美人に会ったら惚れるわ！」と、出演女優に目じりを下げる
「美人が相手なら浮気するってこと？」（10代女性）と、出演女優のルックスを絶賛すると彼女の心にしこりを残すことがあります。見た目よりも仕草やセリフに注目して「キャラ」を褒めたほうが、性格重視派の男として好印象を与えることができそうです。
総合的に、否定的な発言や映画に集中していないような態度が女性の減点対象になるようです。たとえ恋愛映画が苦手でも、どうせなら彼女へのサービスのつもりで前向きに鑑賞を楽しんでみてはいかがでしょうか？（浅原 聡）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計181名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
