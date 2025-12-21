【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制）

幕張メッセで開催中の「ジャンプフェスタ2026」。こちらは、集英社が発行する雑誌5誌が合同で主催しているオフラインイベントだ。毎年この時期の恒例行事となっているが、今年も初日から多くのファンたちが会場に詰めかけていた。

そのタカラトミーアーツのブースでは、エリアごとに「ガチャエリア」や「PERIHAPI! ハイキュー!!展示エリア」、「グッズ販売エリア」、「フォトスポット」、「ひみつのアイプリ」といった異なるテーマで展開されていた。

特に少しだけ早く新アイテムが入手できる「ガチャエリア」は大人気で、10時頃にはすでに1時間待ちになっていたほどである。また、フォトスポットでは、この会場限定で購入できるアイテムの展示なども行われていた。こちらの記事では、同ブース内に設置されたエリアの中から、「フォトスポット」と「ひみつのアイプリ」、「PERIHAPI! ハイキュー!!展示エリア」に展示されていたアイテムを中心に紹介する。

初日の10時頃にはすでに「ガチャエリア」に大きな列ができていた

フォトスポットエリア「呪術廻戦」

「呪術廻戦」のフォトスポット

「呪術廻戦」のフォトスポットでは、描き下ろしのイラストを使用したパネルが展示。そちらに合わせて、この会場内で販売されているアイテムも展示されていた。全部で5種類用意されている「呪術廻戦 GAREKI アクリルスタンド」と「呪術廻戦 GAREKI トートバッグ」は、同ブース内の物販コーナーで購入できる会場限定アイテムだ。

先ほど長い列ができていたと話していた「ガチャエリア」では、「呪術廻戦 GAREKI 缶バッジ」が会場先行で入手できるようになっていた。こちらは全部で10種類用意されている。

「呪術廻戦 GAREKI アクリルスタンド」、価格は各1,870円

どうせなら全部揃えたくなる！

「呪術廻戦 GAREKI トートバッグ」は1種類のみの販売で、価格は2,750円

ガチャの「呪術廻戦 GAREKI 缶バッジ」は、1回300円で引くことができる。こちらは近々通常のガチャでも販売が開始される予定だ

フォトスポットエリア「チェンソーマン」

「チェンソーマン」のフォトスポット

ポップなカラーリングが施されたエリアが「チェンソーマン」のフォトスポットだ。こちらでは、近日一般のガチャでも販売が開始される予定の「劇場版『チェンソーマン レゼ編』缶バッジ」（全6種類）や「劇場版『チェンソーマン レゼ編』ポーチでらっくす」が先行で入手できるようになっていた。

また、この「ジャンプフェスタ」の限定販売として、「劇場版『チェンソーマン レゼ編』トートバッグ」も販売。種類は1種類のみで、価格は2,750円だ。ガチャの「劇場版『チェンソーマン レゼ編』缶バッジ」は、1回300円で引くことができる。こちらは近々通常のガチャでも販売が開始される予定だ

1回300円で引けるガチャの「劇場版『チェンソーマン レゼ編』缶バッジ」

こちらは1回400円で引けるガチャの「劇場版『チェンソーマン レゼ編』ポーチでらっくす」だ

会場限定アイテムの「劇場版『チェンソーマン レゼ編』トートバッグ」

フォトスポットエリア「ハイキュー!!」

「ハイキュー!!」のフォトスポット

壁一面にボールを模した円形でキャラクターたちのイラストが描かれていたのが、「ハイキュー!!」のフォトスポットだ。こちらでは、比較的ほかよりも多めのグッズが展示されており、間近で見られるようになっていた。

その中で「ガチャエリア」で先行入手できるのが、「でふぉラバ！ ハイキュー!! マスコット鳥野・音駒 キーホルダー」と「こんにち輪！ フィギュアマスコット ハイキュー!!Vol.3」、「ハイキュー!! Play！ バレーボール缶バッジ」の3種類のアイテムである。

また、物販コーナーで購入可能なアイテムとして、会場限定の「ハイキュー!! かぶりんこキーホルダー」や「ハイキュー!! Play！ バレーボール トートバッグ」、「ハイキュー!! Play！ バレーボール アクリルスタンド」も展示されていた。

ガチャの「でふぉラバ！ ハイキュー!! マスコット鳥野・音駒 キーホルダー」は全8種類で1回300円だ

ガチャの「こんにち輪！ フィギュアマスコット ハイキュー!!Vol.3」は全6種類で1回400円

ガチャの「ハイキュー!! Play！ バレーボール缶バッジ」は全9種類で1回300円だ

会場限定で販売されている「ハイキュー!! かぶりんこキーホルダー」。こちらは全5種類で価格は各1,430円

こちらも会場限定販売の「ハイキュー!! Play！ バレーボール アクリルスタンド」。全9種類で価格は各1,870円

「ひみつのアイプリ」エリア

「ひみつのアイプリ」エリア

年齢制限なしで、誰でも無料でゲームが試遊できるようになっていたのが、「ひみつのアイプリ」エリアだ。こちらでは、コンパニオンがカードを配布していたほか、実際にゲームを体験すると【推しの子】コラボアイプリカードが1枚もらえるようになっていた。

コンパニオンが持っているピンク色のカードが、ゲームを遊んでもらえる「【推しの子】コラボアイプリカード」だ

ついついゲームの方に目が行きがちだが、このエリアに展示されていたのがナムコ限定のプライズ商品である。こちらでは「ひみつのアイプリ でふぉめぬいぐるみ マスコットVol.2 バズりウムコレクション」と「ひみつのアイプリ アクリルカードキーホルダー バズりウムコレクション」、「ひみつのアイプリ すやすやフレンド プリうさ」の3種類が展示されており、いずれも12月26日より登場予定となっている。

ナムコ限定のプライズ商品の「ひみつのアイプリ でふぉめぬいぐるみ マスコットVol.2 バズりウムコレクション」

ナムコ限定のプライズ商品の「ひみつのアイプリ アクリルカードキーホルダー バズりウムコレクション」

ナムコ限定のプライズ商品の「ひみつのアイプリ すやすやフレンド プリうさ」

PERIHAPI! ハイキュー!!展示エリア

「PERIHAPI! ハイキュー!!展示エリア」では、箱入りのパッケージで販売されている「PERIHAPI!」シリーズの中から、「ハイキュー!!」をピックアップしたアイテムが展示されていた。2026年3月に発売が予定されている「Hide & Seek かくれんぼ ハイキュー!!梟谷学園・稲荷崎」は、全8種類が用意されており価格は各1,870円だ。

また、12月に発売が予定されている「Hide & Seek かくれんぼ ハイキュー!!鳥野・音駒」も展示。こちらも全8種類で価格は各1,870円となっている。

2026年3月発売予定の「Hide & Seek かくれんぼ ハイキュー!!梟谷学園・稲荷崎」

こちらは今月発売予定の「Hide & Seek かくれんぼ ハイキュー!!鳥野・音駒」だ

