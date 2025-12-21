タレントの上沼恵美子（70）が21日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。おせち作りの苦い思い出を語った。

番組では、タレントの三田寛子のインスタグラムの投稿が取り上げられた。長男・中村橋之助の婚約者で元乃木坂46の能條愛未と、恒例のおせち作りとして大量の牛タンを仕込んだ…といった内容だった。

このニュースに上沼は「こういうのが一番もめるのよ」とツッコミ。「三田さんはいい人よ」と前置きしつつ、世の妻たちへは「こういうのは専門家にやってもらったらいい」と最善策を提案した。

自身も姑とのおせち作りにまつわる苦い思い出を披露。「黒豆とか戦ったりしたけど…アカンねん！絶対に姑が勝つねん。“しわしわの固い方がいいの”とか言う。なんでやねん（笑い）」と振り返った。

「黒いダイヤモンドみたいなのができて“やったー”って思っていたら（姑に）“私、そういうの嫌い”って言われた。それは負けん気で言っているんじゃないの。ホンマにしわしわの固いのが好きやねんて。ロクなことないねん、もめる以外ないねん」と指摘。

「（妻が)上手いことタンがさばけたとしても、それはそれで腹立つねん。“私、ズタズタの方が好き”とか言い出すねん」と笑いを誘いつつ「それは嫁・姑というポジションがそういうこと言わせる！あれは“ポジション”が言ってるの」と力を込めた。そして「出来たモノを“お義母さん、おいし〜”って言って食べておいたらいい」と嫁姑関係のアドバイスを送った。