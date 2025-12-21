｢リラク泉 ゲルマバス｣の20周年限定セット♡お風呂で汗をだして温まってみない!?

｢ゲルマニウム入りのお風呂を自宅で簡単に楽しみたい!｣という想いのもと試行錯誤を重ねて、2005年10月に誕生した｢リラク泉 ゲルマバス｣。発売20周年を迎えたことを記念して、リラク泉4種にオリジナルアクリルチャームがついたセットが数量限定で発売中です。お家のお風呂で汗をだして、寒い季節にぜひ温まりましょう!

リラク泉 ゲルマバス 20周年感謝セット

リラク泉 ゲルマバス 20周年感謝セットは、リラク泉4種にオリジナルアクリルチャームがついたセットです。価格:1,144円(税込)

オリジナル アクリルチャーム(非売品)は、元祖｢リラク泉 ゲルマバス｣のデザインです。｢リラク泉 ゲルマバス｣のミニチュアみたいでかわいい!バッグにつけたり、バスルームに飾ったりしてもかわいい!

寒い季節にピッタリ!リラク泉4種

リラク泉4種は、｢リラク泉 ゲルマバス｣･｢ゲルマバス 塩サウナ｣･｢ゲルマバス 黒湯｣･｢ゲルマバス 白湯｣が各種1包入っています。

※ホーローのお風呂には使用しないでください。

ゲルマニウムを自宅のお風呂で堪能できる｢リラク泉 ゲルマバス｣。イオウの香りを楽しんでくださいね。

｢ゲルマバス 塩サウナ｣は、サウナに行っているような気分になります。白樺の香りで体も気分も“ととのう”を体感してくださいね。

｢ゲルマバス 黒湯｣は、名前のとおり、お風呂に入れるとお湯が真っ黒になるので初めは驚きます。つかれば、その良さが分かります!パッケージも黒色でおしゃれです。

｢ゲルマバス 白湯｣は、真っ白なにごり湯でまるで温泉に行っている気分になります。寒い冬は、体の芯から温まりましょう。

いかがでしたか。今回紹介したセットは、1回分が1袋になっているので週末や特別な日に使ってみるのもおすすめです。毎日ゲルマバスに入りたい人には、バケツサイズも販売されているのでチェックしてみてくださいね。

これからどんどん寒くなってくるので、お家ですてきなバスタイムを楽しんでくださいね。

取材協力/⽯澤研究所