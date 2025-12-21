タレント出川哲朗（61）が21日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。ハリウッドスターとハグしたことを明かした。

準レギュラー陣の今年最も記憶に残った出来事で、出川は他番組のロケで毎年行っているフランス・カンヌ映画祭での出来事を話した。

出川がスターと写真を撮る企画で、「今年は特に海外スターがすごくて」。トム・クルーズ、ロバート・デ・ニーロらが来ていたという。

その中で、アカデミー主演女優賞なども受賞した女優ハル・ベリーを発見。「車に乗って行こうとしちゃったから、僕ここまで（車の近くまで）行って、『ピクチャー、プリーズ、ヒューマンアンドヒューマン。写真撮ってください、人間と人間じゃないですか』、って言ったら、ハル・ベリーがわざわざ車に乗っていたのに降りてきて」。

そして「『ヒューマンアンドヒューマン』って言って、俺をハグしてくれて」。

スタジオからは拍手が起き、和田アキ子も「え〜」と驚いた様子。出川は「結局みんな、人間と人間なんだ、って。すごいうれしかったですね」と話した。