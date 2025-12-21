＜毒親、ゼッタイに男よ！＞「つわりが軽いのは男」自信たっぷりで言い切る母にモヤ…【第2話まんが】
私はユイ。第1子を妊娠しており、現在7ヶ月になります。お腹の赤ちゃんの性別は女の子だと判明しました。義母は目を輝かせながら「楽しみね」と言ってくれ、義父は何度も体調を気遣ってくれました。お腹に向かって優しく話しかけてくれる姿に、私も思わず胸が熱くなりました。家族に祝ってもらえることが、改めてありがたく感じられました。周囲からの温かい祝福に幸せを噛みしめる一方で、ひとつだけ心配なことがあります。
母は「つわりが軽いのは男の証拠」と言い、私が否定すると「鏡を見てみなさい、男顔よ」と続けました。言葉自体は軽い冗談のつもりだったのかもしれませんが、私にはその一言が思いのほか重く感じられ、戸惑ってしまいました。
実は以前、妊娠の報告をしたときのこと……。母に妊娠したことを伝えると、思いがけない言葉が返ってきました。私には戸惑いと違和感が残るやりとりでした。その言葉を聞いてから、なんとなく母と連絡を取ることも、会うことも避けるようになってしまいました。
以前、妊娠を伝えた際に母から「つわりが軽いのは男の証拠」「鏡を見てごらん、男顔よ」と言われ、お腹に向かって「ねー僕ちゃーん！」と呼ばれたことがありました。それ以来、母とは連絡や面会を避けがちになっていました。
父に喜んでもらいたくて、数日後に実家を訪れることを決心しました。当日、玄関で母に迎えられた瞬間、胸の中の不安がふっとよみがえり、来なければよかったかもしれないという気持ちがよぎりました……。
原案・ママスタ 編集・横内みか
母は「つわりが軽いのは男の証拠」と言い、私が否定すると「鏡を見てみなさい、男顔よ」と続けました。言葉自体は軽い冗談のつもりだったのかもしれませんが、私にはその一言が思いのほか重く感じられ、戸惑ってしまいました。
実は以前、妊娠の報告をしたときのこと……。母に妊娠したことを伝えると、思いがけない言葉が返ってきました。私には戸惑いと違和感が残るやりとりでした。その言葉を聞いてから、なんとなく母と連絡を取ることも、会うことも避けるようになってしまいました。
以前、妊娠を伝えた際に母から「つわりが軽いのは男の証拠」「鏡を見てごらん、男顔よ」と言われ、お腹に向かって「ねー僕ちゃーん！」と呼ばれたことがありました。それ以来、母とは連絡や面会を避けがちになっていました。
父に喜んでもらいたくて、数日後に実家を訪れることを決心しました。当日、玄関で母に迎えられた瞬間、胸の中の不安がふっとよみがえり、来なければよかったかもしれないという気持ちがよぎりました……。
原案・ママスタ 編集・横内みか