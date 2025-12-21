¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹»÷¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¥Þ¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼»ÐËåà»Ë¾åºÇ¶¯2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç2¿Í¤È¤âåºÎï¡×¤ÎÀ¼
ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤Ç
¡¡20Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÀïÂâ¥â¥Î¤Ç»ÐËåÌò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤¬à»Ë¾åºÇ¶¯2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2005Ç¯¤«¤é1Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖËâË¡ÀïÂâ¥Þ¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¼ç¿Í¸ø5¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤¦¤Á¡¢¾®ÄÅÎïÌò(¥Þ¥¸¥Ö¥ë¡¼)¤Î¹ÃÈåËãÈþ¤È¡¢¾®ÄÅË§¹á (¥Þ¥¸¥Ô¥ó¥¯)Ìò¤òÌ³¤á¤¿ÊÌÉÜ¤¢¤æ¤ß¤Î2¿Í¤À¡£
¡¡¹ÃÈå¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ø»Ë¾åºÇ¹â¡Ù¤¤¤ä¡¢¡Ø»Ë¾åºÇ¶¯¡Ù¤Î»ÐËå¤Ã¤Æ»ö¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»÷¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÀïÂâ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÅö»þ¤è¤êËÜÅö¤Î»ÐËå¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ë¤Æ¤¤Æ¤ë¡£¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¤¦¤ª¤Ã¡ª²û¤«¤·¤¤´é¤Ö¤ì¡×¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡¢¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç2¿Í¤È¤âåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£