¡Ö²¿»ö¡©¡×ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Íà·ãÊÑá¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¡ªÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×»°Ç·¾çÌò¡Ä¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡©¶á¡¹¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¥°¥ì¤¿¡©¡©¡©¡©¡×
¡¡Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬à·ãÊÑá¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÙ»Î»³¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢ÈÄ³À¤ÎÈ±¤âÀã²½¾Ñ¤Ç¤¹¡¡Åß¤À¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤Ø¤ÈÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡ÈÄ³À¤ÏNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¡¦±«À¶¿å»°Ç·¾ç¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éàÂçÃÀá¤ÊÊÑ²½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö»°Ç·¾ç¤µ¤Þ¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥°¥ì¤¿¡©¡©¡©¡©¡×¡Ö¤¢¤é¤é»°Ç·¾ç⁈¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡©¶á¡¹¤´Âà¾ì¡Ä¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡ª¤ê¤Ò¡¢È±¿§¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡ª¡×¡Ö¶âÈ±¤â»÷¹ç¤¦¤È¤«²¿»ö¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£