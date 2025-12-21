『無限ガチャ』最新話のページ公開
漫画『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』の最新話のページが先行公開された。
【画像】なるほど…公開された『無限ガチャ』最新話ページ
最新話の全ページは、23日更新の『マガポケ』にて読むことができる。
■イントロダクション
かつて女神が創りし9つの種族。その中でもっとも弱く、嘲笑される存在──人種（ヒューマン）。人種（ヒューマン）の少年・ライトは幸運にも9つの種族で編成されたパーティー『種族の集い』に迎えられ、幸せなひと時を過ごしていた。
しかし、それは儚い幻想だった。彼を待っていたのは、世界最大最悪のダンジョン『奈落』での裏切り。奈落の底で生き延びたライトは、そこで己の恩恵（ギフト）『無限ガチャ』の真の力を知る。
絶望の果てから這い上がり、ライトが築くのは最強の王国。唯一無二の恩恵（ギフト）『無限ガチャ』を手に、世界を揺るがす復讐劇が幕を開ける。
