¡¡¹Åç¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡¡¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£±Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²ÀïÃæ¤Îà¥±¥¤¥ê¥ó¥Þ¥óá¤³¤È»³Ãæ½¨¾¡Ê£³£¹¡áÀéÍÕ¡Ë¤ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÅì¥¹¥Ý¶¥ÎØ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÂÀÅÄÍý·Ã¤µ¤ó¤¬Ä¾·â¤·¤¿¡£
¡¡»³Ãæ¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Çà¥±¥¤¥ê¥ó¥Þ¥óá¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤É¤Î¡Ö¶¥ÎØÁª¼ê¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¥±¥¤¥ê¥ó¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤À¤¤¤Ö¹¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¼Ô¤ä¸¡¼Ö¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¿©Æ²¤ÎÊý¤«¤é¤â¡Ø¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£³«ºÅ¤â¿ô¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÂ¿¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤Þ¤À£³£°£°£°¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶¥ÎØ³¦°Ê³°¤ÎÊý¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Þ¤º¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÎÁý²Ã¤òÌÜÉ¸¤ËËÛÁöÃæ¤À¡£
¡¡»³Ãæ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖËþÂ¤Î¤¤¤¯¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤£Ï£Â¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÌ¿¤¬¤±¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÏÂç¤¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤â»³Ãæ¤Î³èÆ°¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë£±¿Í¡£¡Ö»³Ãæ¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤¼¤Ò»³Ãæ¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë´ë²è¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬½÷À¤ÎÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤ÎÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡£¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èà¥±¥¤¥ê¥ó¥Þ¥óá¤ÏÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£