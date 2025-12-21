８２ＭＡＪＯＲ　日本で初めてのファンミーティング開催　大きな目標も宣言「東京ドームでステージがしたいです！」

韓国発の６人組ボーイズグループ「８２ＭＡＪＯＲ（エイティトゥーメジャー）」が２１日、都内で日本初のファンミーティングを開催した。

同グループは２０２３年にデビュー。待ちに待った日本での本格始動となったこの日、報道陣の囲み取材に応じた。

メンバーらはそれぞれ準備してきた日本語であいさつ。ユン・イェチャン（２１）は「本当にうれしくて、わくわくしています！」と胸を弾ませた。

それぞれ日本での思い出も回想。ナム・ソンモ（２１）が「東京タワーに行って写真を撮ったんですけど、とっても美しいなと思った」と振り返ると、リーダーのチョ・ソンイル（２１）は「日本に来ると、必ず寄るところがあるんですが、まず、ドン・キホーテには韓国にはないものがたくさんある。コンビニににも韓国にはないおやつがたくさんあるので必ず行く」と明かした。

最近ハマっている日本語を問われると、パク・ソクジュン（２１）は「有名かどうかわからないですけど…『好きすぎて滅！』」と回答。今年の紅白歌合戦にも出場が決定している「Ｍ！ＬＫ」の楽曲を挙げた。

今後の目標について、ファン・ソンビン（２１）は「みんな仲が良いし、もっとやりたいっていう気持ちがあって。もっとファンの皆さんにいい音楽を聞かせたくて頑張っている。もっと大きな舞台に行ったり、良い音楽を作ったり、大きく成長したいです」と宣言。チョ・ソンイルは「東京ドームでステージがしたいです！」と意気込むと、メンバーらも「レッツゴー！」「行きましょう！」と続いた。