２１日に東京国立代々木競技場で行われたフィギュアスケートの全日本選手権最終日で、アイスダンスのフリーに出場した紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が８６・９７点の合計１４４・４１点で４位だった。

「もののけ姫」の音楽に合わせ、しっとりと、優雅に舞った。ステップや、片足で連続して素早く回転するツイズルでは２人とも最高難度のレベル４を獲得するなど、ペア結成間もないとは思えない、息の合った演技を見せた。終盤にやや息切れしたが、大きなミスなく約４分間の演技を終えると、二人で見つめ合い、言葉を交わし、しっかりとハグしてお互いの健闘をねぎらった。

前日のリズムダンス（ＲＤ）では５７・４４点で６組中３位だった「りかしん」。これはこの大会の予選を兼ねた西日本選手権の５９・６１点を下回った。単純比較はできないが、この日の得点は５組中４位にとどまったが、本人たちの西日本選手権の７７・１３点は大きく上回った。

前日は「全日本に帰ってこられてうれしい。新しいスタートを切れた」とコメント話した紀平。女子シングルで全日本選手権で２度優勝するなど活躍した２３歳が、アイスダンス選手として、堂々の全日本デビューを果たした。