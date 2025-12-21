【高校駅伝男子結果一覧】仙台育英が2位 倉敷が3位 集団転校で話題の鳥取城北が4位躍進
◇全国高校駅伝 男子7区間42・195キロ（2025年12月21日 たけびしスタジアム京都発着）
第76回全国高校駅伝大会が21日、京都市内で行われた。男子は1区から抜け出した学法石川（福島）が悲願の初優勝を果たした。前評判の高かった仙台育英（宮城）に首位の座を明け渡さず、完全制覇での大会新記録を更新する圧巻の優勝だった。また、集団転校で話題となった鳥取城北は、最高成績30位（23年）を大きく上回る4位と躍進した。
以下、全58チームの結果。
1位 学法石川（福島）
2位 仙台育英（宮城）
3位 倉敷（岡山）
4位 鳥取城北（鳥取）
5位 八千代松陰（南関東地区）
6位 西脇工（兵庫）
7位 拓大一（東京）
8位 豊川（愛知）
9位 鳥栖工（佐賀）
10位 佐久長聖（長野）
11位 東農大二（群馬）
12位 市船橋（千葉）
13位 宮崎日大（南九州地区）
14位 札幌山の手（北海道）
15位 興国（大阪）
16位 九州学院（熊本）
17位 水城（北関東地区）
18位 小林（宮崎）
19位 洛南（京都）
20位 須磨学園（近畿地区）
21位 稲生（三重）
22位 智弁カレッジ（奈良）
23位 埼玉栄（埼玉）
24位 東海大相模（神奈川）
25位 福岡第一（福岡）
26位 大分東明（大分）
27位 中越（新潟）
28位 高知農（高知）
29位 青森山田（青森）
30位 世羅（広島）
31位 長野日大（北信越地区）
32位 東海大札幌（北海道地区）
33位 一関学院（岩手）
34位 平田（島根）
35位 山梨学院（山梨）
36位 酒田南（山形）
37位 高岡向陵（富山）
38位 美方（福井）
39位 美濃加茂（岐阜）
40位 鹿児島城西（鹿児島）
41位 八戸学院光星（東北地区）
42位 飯塚（北九州地区）
43位 東洋大牛久（茨城）
44位 愛知（東海地区）
45位 浜松日体（静岡）
46位 作新学院（栃木）
47位 広島国際学院（中国地区）
48位 秋田工（秋田）
49位 今治北（愛媛）
50位 滋賀学園（滋賀）
51位 鎮西学院（長崎）
52位 宇和（四国地区）
53位 和歌山北（和歌山）
54位 宇部鴻城（山口）
55位 遊学館（石川）
56位 北山（沖縄）
57位 つるぎ（徳島）
58位 四国学院大香川西（香川）