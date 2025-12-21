スポニチ

　◇全国高校駅伝　男子7区間42・195キロ（2025年12月21日　たけびしスタジアム京都発着）

　第76回全国高校駅伝大会が21日、京都市内で行われた。男子は1区から抜け出した学法石川（福島）が悲願の初優勝を果たした。前評判の高かった仙台育英（宮城）に首位の座を明け渡さず、完全制覇での大会新記録を更新する圧巻の優勝だった。また、集団転校で話題となった鳥取城北は、最高成績30位（23年）を大きく上回る4位と躍進した。

　以下、全58チームの結果。

1位　学法石川（福島）

2位　仙台育英（宮城）

3位　倉敷（岡山）

4位　鳥取城北（鳥取）

5位　八千代松陰（南関東地区）

6位　西脇工（兵庫）

7位　拓大一（東京）

8位　豊川（愛知）

9位　鳥栖工（佐賀）

10位　佐久長聖（長野）

11位　東農大二（群馬）

12位　市船橋（千葉）

13位　宮崎日大（南九州地区）

14位　札幌山の手（北海道）

15位　興国（大阪）

16位　九州学院（熊本）

17位　水城（北関東地区）

18位　小林（宮崎）

19位　洛南（京都）

20位　須磨学園（近畿地区）

21位　稲生（三重）

22位　智弁カレッジ（奈良）

23位　埼玉栄（埼玉）

24位　東海大相模（神奈川）

25位　福岡第一（福岡）

26位　大分東明（大分）

27位　中越（新潟）

28位　高知農（高知）

29位　青森山田（青森）

30位　世羅（広島）

31位　長野日大（北信越地区）

32位　東海大札幌（北海道地区）

33位　一関学院（岩手）

34位　平田（島根）

35位　山梨学院（山梨）

36位　酒田南（山形）

37位　高岡向陵（富山）

38位　美方（福井）

39位　美濃加茂（岐阜）

40位　鹿児島城西（鹿児島）

41位　八戸学院光星（東北地区）

42位　飯塚（北九州地区）

43位　東洋大牛久（茨城）

44位　愛知（東海地区）

45位　浜松日体（静岡）

46位　作新学院（栃木）

47位　広島国際学院（中国地区）

48位　秋田工（秋田）

49位　今治北（愛媛）

50位　滋賀学園（滋賀）

51位　鎮西学院（長崎）

52位　宇和（四国地区）

53位　和歌山北（和歌山）

54位　宇部鴻城（山口）

55位　遊学館（石川）

56位　北山（沖縄）

57位　つるぎ（徳島）

58位　四国学院大香川西（香川）