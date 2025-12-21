タレントの北斗晶が20日に自身のアメブロを更新。久しぶりに食べた夕食のメニューを公開した。

この日、北斗は「肌寒い朝ですが大好きな土曜日なので今日は何をしようかと考え中」と切り出し「やっぱり時間があるなら大掃除だよね〜この時期は。。」と年末の大掃除について言及。一方で、畑の野菜を収穫したことを報告し「引っこ抜いたらとにかくデカかったーーーーどうやって食べるか！？悩むくらい」と収穫した大根の大きさに驚いた様子でコメントした。

また、前日の夕食のメニューについては「冷凍のお肉を解凍して久々のすき焼き」と明かし、食卓の写真を公開。しかし「お肉がねー実はすき焼き用じゃなかったので硬かった」とハプニングを告白しつつも「すき焼きが食べたいと思ったらたまらなく食べたくなったのでまーーー良し！」と満足げにつづった。

さらに「これから年末にかけて冷凍庫の食べ尽くし大掃除 ふるさと納税が届く前に冷凍庫のスペースを空けないとです！」と意気込み「必ず、化石みたいなのが出てくるのよーうちの冷凍庫」とお茶目に明かした。

最後に「それでは、皆さん楽しい週末をお過ごしください」と呼びかけ、ブログを締めくくった。