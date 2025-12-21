JRグループは2026年3月14日(土)にダイヤ改正を実施します。今回の改正では、北陸新幹線の速達性向上や、首都圏から福井方面へ向かう最終列車の発車時刻繰り下げなど、利便性の向上が図られます。

【参考】

東京〜福井が最速2時間40分台に、最終列車は「20時ちょうど」発

北陸新幹線（首都圏〜北陸エリア）では、所要時間を短縮。東京駅⇒福井駅へのアクセスは、最速達列車で従来の2時間51分から2分短縮され、2時間49分となります。また、東京〜敦賀間も2分短縮され、最速3時間6分で結ばれます。

東京駅から北陸エリア 最速列車の所要時分（イメージ）

首都圏から福井駅方面へ向かう最終列車の発車時刻も見直します。現在、東京駅を19時56分に発車している「かがやき517号（敦賀行き）」の時刻を繰り下げ、「20時ちょうど」発に設定します。これにより、首都圏での滞在可能時間が4分拡大します。

なお、「かがやき517号」が停車しない加賀温泉駅や芦原温泉駅へ行きたい場合は、金沢駅や小松駅などで「つるぎ61号」へ乗り換えることができます。

首都圏⇒福井駅 最終列車の東京駅発車時刻繰り下げ（イメージ）

そのほかの主な改正点

今回のダイヤ改正では、利用状況にあわせた臨時列車の増設や、在来線の利便性向上も予定されています。

・臨時「かがやき」増設：東京駅を15時台に発車する臨時「かがやき」を増設し、週末を中心に運転。

・臨時「サンダーバード」「つるぎ」増設：大阪駅を19時台に発車する臨時「サンダーバード」と、それに接続する臨時「つるぎ」をセットで増設。

・七尾線の接続改善：朝の時間帯、特急「能登かがり火」と「かがやき」の接続を改善し、七尾線から首都圏への所要時間を短縮。

・城端線・氷見線：全駅で交通系ICカードが利用可能になります。また、設備改良工事のため夜間の列車時刻が見直されます。

2026年3月14日ダイヤ改正（北陸エリア）概要

改正日：2026年3月14日(土)

【主な変更点】

・北陸新幹線 東京〜福井間の所要時間を最速2時間49分に短縮

・東京発・福井方面最終「かがやき517号」を20時00分発に繰り下げ

・臨時列車の増設、七尾線の接続改善など

いよいよ東京〜福井間が2時間40分台となり、滞在時間も延びることで、北陸への旅行やビジネスがさらに便利になりそうです。

（画像：JR西日本、TOP写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）