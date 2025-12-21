RSK

全国の高校生が都大路でたすきをつなぐ全国高校駅伝がきょう（21日）京都市で行われ、男女そろって出場した倉敷高校は男子が3位で表彰台へ、女子は6位でフィニッシュし初入賞を果たしました。