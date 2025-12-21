ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】全国高校駅伝 男女そろって出場した倉敷高校は男子3位 女子… 【速報】全国高校駅伝 男女そろって出場した倉敷高校は男子3位 女子6位入賞【岡山】 【速報】全国高校駅伝 男女そろって出場した倉敷高校は男子3位 女子6位入賞【岡山】 2025年12月21日 14時49分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 全国の高校生が都大路でたすきをつなぐ全国高校駅伝がきょう（21日）京都市で行われ、男女そろって出場した倉敷高校は男子が3位で表彰台へ、女子は6位でフィニッシュし初入賞を果たしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「先輩が川へ放り込んだ 目を開けんのじゃ」集団リンチ受け息子（18）は亡くなった「わずか30分で動かなくなった」【少年集団暴行事件・第2話/全3話】 「まず身体検査、真っ裸にされる、すっぽんぽんに」園児2人が死亡した “甲山事件” えん罪被害者の女性「死ぬまでこのさだめを背負って生きる」【前編】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】