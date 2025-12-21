「認知症が急激に進む7つの原因」はご存知ですか？医師が徹底解説！

メディカルドック監修医が認知症の急激に進む原因などを解説します。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「認知症」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

認知症とは、記憶力や判断力、思考能力、情報処理能力などが低下して、日常生活に支障が出ている状態を指す病名です。

認知症では一般に運動機能は保たれますが、外出先で道に迷う、大切なものをなくしてしまう、家族を含めて周囲の人とよく衝突してしまうなど、いろいろな問題が生じます。病気が進行すると自宅での生活が困難となってしまうことも少なくありません。

実際に認知症は高齢者の介護が必要になる原因疾患の第一位であり、認知症を理由にグループホームや有料老人ホームに入所している人も多くいます。

日本国内では高齢化を背景に認知症の方が増えており、2025年には認知症の有病者数は約700万人（有病率：20％程度）といわれています。非常に身近な病気である認知症について詳しく解説いたします。

認知症の種類

認知症は、記憶力の低下が主体となる「アルツハイマー型認知症」、幻視があり、認知機能の変動が目立つ「レビー小体型認知症」、性格が変わり、非常識な行動をとりやすくなる「前頭側頭型認知症」、脳梗塞を原因で発症する「血管性認知症」などに分類されます。

認知機能が低下する原因には、その他にも脳脊髄液の流れが悪くなることによる水頭症や、ビタミン欠乏、アンモニアの貯留、環境要因などによるせん妄などさまざまなものがありますが、今回は認知症の代表的な4つの病気について解説します。

下記で説明する症状が疑われる場合には、家族同伴で、脳神経内科や脳神経外科、精神科、認知症外来を受診してください。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症とは、変性したアミロイド(アミロイドβ)やタウというたんぱく質が脳に蓄積することで発症する認知症で、最も有病率の高い認知症です。

昔の記憶は比較的保たれますが、直近の記憶(即時記憶、短期記憶)が失われやすいという特徴があります。予定を忘れてしまう、物をよくなくす、同じ話をよくする、同じものを繰り返し買ってきてしまうなどの症状がみられます。

初期には記憶力以外にはほとんど障害はなく、身なりを整えたり、状況に応じた対応をしたり、仕事をこなしたりすることは問題なくできます。そのため、本人も認知症であるという自覚がないことが多く、物を置いたことや、予定を立てたこと自体を忘れてしまいます。そのため、物をなくした場合には「誰かに盗られた！」、予定を忘れた場合には「そもそもそんなことは聞いていない！」と、周囲の人とトラブルになることも少なくありません。

脳血管型認知症

脳血管型認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害により発症する認知症です。

脳血管性認知症の特徴は、ある時から突然に認知機能が低下することといわれています。

脳の障害を受ける場所によって、会話が成り立たない、計算ができない、ぼんやりとして反応が鈍い、などとさまざまな症状がみられます。

急激に認知機能が悪化した場合には、迅速な治療でさらなる認知機能の悪化を防いだり、部分的に改善させたりすることが期待できるため、すぐに医療機関を受診してください。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、α-シヌクレインというタンパクの蓄積が発症に関与する認知症です。その場に存在しない人が見えること（幻視）や、寝相が悪くなること（レム睡眠行動異常）、注意力の低下、日によって過度に眠くなるあるいはぼんやりすること、などが特徴です。動作の緩慢さや関節の動きの固さなどの症状(パーキンソニズム)がみられることもあります。

早期には仕事の能率が低下したり、ケアレスミスが増えたり、自動車の運転に支障（標識の見落す、道に迷うなど）をきたしたりなどの症状がみられます。車の運転が危なくなってきたなど気になる症状があれば、早めに医療機関を受診してください。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症は、タウやTDP-43、FETというたんぱく質が発症に関与する認知症です。

行動変異型と原発性進行性失語症という2つのタイプに分かれます。

行動変異型の症状は、欲しいなと思ったものを持ち去ってしまう、公共の場で排尿をしてしまうなどの非常識な行動をとるなど、周囲への関心が乏しくなる一方で、特定の時間に散歩をするなど特定の行動にこだわってしまうことが特徴的です。

原発性進行性失語症では、うまく言葉を話せなくなったり、単語の理解が困難になったりと失語の症状が出現し進行していくことが特徴的です。

行動変異型は窃盗や強制猥褻などの問題行動をしてしまう一方で、本人は自分の異常な行動に自覚がないことも多く、周囲とも衝突しやすいため、特に注意が必要です。原発性進行性失語も症状の進行とともに意思疎通が取りづらくなり、介護が難しくなります。

認知症が急激に進む原因

アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症などでは、一般に年単位でゆるやかに症状が進行します。

しかし、生活環境の変化や強いストレス、ビタミン欠乏など、その他の要因による認知機能の低下が加わった場合には認知機能が急激に低下することがあります。ここでは認知機能が急激に低下する要因についてご紹介します。

生活環境の変化

施設への入所や病院への入院など、生活環境が変化した場合に認知機能が急激に悪化することがあります。新たな生活環境に順応できないことによるせん妄や適応障害、うつ病、行動が制限されることによる自信の喪失など、さまざまな要因が関与します。

行動する機会の減少、楽しみの喪失

退職などによってやりたいこと、やるべきことが失われ、外出機会や社会的な交流が少なくなることで認知症が一気に進んでしまうことがあります。

新しい刺激が減ることや、自身の役割を失うこと、楽しみがなくなることで活動意欲が低下することは、認知機能低下の要因になると考えられます。

考える機会の減少

人と交流する機会が減少したり、介護を受けるようになったりすることで、自分で考える機会が減ってしまい、認知症が一気に進んでしまうことがあります。

認知機能も筋肉と同じく、普段から繰り返し使うことで、機能を維持することが可能です。自身が安全に行える範囲のことは自分で行うこと、デイケアなどで周囲との交流をしつつ楽しく活動する機会を作ることが重要です。

薬剤の作用・副作用

認知症は進行すると、怒りっぽくなったり、眠れなくなったりすることが多く見られます。生活に支障がでる症状の場合には、抗精神病薬や睡眠導入剤を使用することも少なくありません。これらの薬剤は活動性や認知機能の低下につながることがあり、注意が必要です。

また、認知症の治療薬(ドネペジルやメマンチンなど)を使用している場合には、これらの薬を中止することで認知症が一気に進んでしまうことがあります。

不眠症/日中の眠気

疲れが溜まっていたり、夜に寝付けなかったりした場合には、日中の強い眠気により、反応が鈍くなったり、認知機能が低下したりすることがあります。

ぼーっと過ごしてしまうと、頭を使う機会が減少するため、それにより認知症が一気に進んでしまうことがあります。

体調の悪化

高熱が出るなど体調が悪化した場合には、活動意欲がなくなり、ぼんやりとしてしまうことがあります。また、倦怠感などで動けなくなってしまうことをきっかけに認知機能低下が急激に進行してしまうことがあるため、日ごろから体調管理に注意が必要です。

食欲不振・低栄養

食欲不振などにより栄養状態が悪化した場合に認知機能が急激に進む場合があります。

ビタミンB1やB12などのビタミン欠乏や、亜鉛や葉酸などの微量元素の欠乏により認知機能低下が急激に進行する場合があります。欠乏した栄養を補充することで認知機能が改善することもあるため、急激な認知機能低下を認めた場合には、早めに医療機関を受診しましょう。

「認知症の原因」についてよくある質問

ここまで認知症の原因などを紹介しました。ここでは「認知症の原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

認知症になりやすい人の性格について教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

知的な活動や社会的な関わりが少なく、活動意欲に乏しい性格の人は認知症を発症するリスクが高いです。また活動的性格であっても、ボクシングやラグビー、アメリカンフットボールなどの接触スポーツで日常的に頭に衝撃を受けている方は、将来認知症に発症するリスクが高まるため注意が必要です。

認知症の罹患率が高い血液型や原因を教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

AB型の人で認知症の発症リスクが高いという報告はありますが、健康診断のデータベースを元に調べた研究では血液型ごとに認知症の発症率に違いがなかったという報告もあります。血液型が認知症にどの程度影響するかは、現時点ではまだわかっておりません。

編集部まとめ

認知機能は年を経るごとにさまざまな要因で低下します。認知症を発症した場合には生活に介助が必要となり、家族や介護者に負担をかけることになります。これは超高齢化社会を迎えている日本では誰もが直面するといっても過言ではない問題です。

認知症の発症を完全に予防することはできませんが、認知症に対する知識を持って予防や対策に努めていくことが重要です。

認知症の原因及び治療法については多くの研究がなされていますが、アルツハイマー型認知症をはじめ多くの疾患で根本的な治療法が確立されていません。一方で、甲状腺機能低下症やビタミン欠乏症、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫など、治る認知症も存在するので、気になる症状がある場合には早めに医療機関で相談してください。

認知症の症状では物忘れ以外にもさまざまあります。年齢を重ねると誰でも記憶力が低下するため、自分自身や家族も気づいていないことも少なくありません。

