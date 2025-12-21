レゲエグループ「湘南乃風」のメンバーとして活動するSHOCK EYE氏による巡回展「和景讃歌」が、富士フイルムフォトサロン 東京と大阪で、2026年1月16日（金）から順次開催される。

同展は「世界に誇れる日本の風景」をテーマに、SHOCK EYE氏が捉えた四季折々の日本の風景作品を展示。大判サイズの銀塩プリントや、日本の伝統を受け継ぐ和紙プリントによって構成される。展示点数はカラー約25点。

東京会場と大阪会場ではトークイベントも予定されているが、いずれも定員に達したため申し込み受付は終了。当日受付は行われない。

音楽の傍、僕は四季が織りなす一瞬の輝きを追いかけてきました。

桜が揺れ、蝉が鳴き、紅葉が舞い、雪が静かに降る--

その中にある日本の奥ゆかしさと、目を奪われるほどの美しさに、

僕の心は何度も動かされました。

この写真たちが、みなさんの中にある「日本の誇らしさ」を

そっと揺らすきっかけになりますように。

――SHOCK EYE

作家コメント

富士フイルムフォトサロン 東京 スペース2

開催期間

2026年1月16日（金）～1月29日（木）



開催時間

10時00分～19時00分（最終日は16時00分まで/入館は18時50分まで）



所在地

休館日

年末年始



トークイベント

1月17日（土）14時00分～15時00分

富士フイルムフォトサロン 大阪

開催期間

2月6日（金）～2月19日（木）



開催時間

10時00分～19時00分（最終日は14時00分まで/入館は終了10分前まで）



所在地

休館日

年末年始



トークイベント

2月7日（土）14時00分～15時00分

作者プロフィール

湘南乃風のメンバーとして活動すると共に、幅広いアーティストへ楽曲提供を行うなど精力的に活躍中。近年は“歩くパワースポット”として注目され、会員制コンテンツ「Shrinegram」の運営、写真展、著書など多方面で活動中。