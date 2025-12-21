ナッジは12月16日に、同社が次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ）」において提供している「ステーブルコイン払い100％ボーナス by Avalanche」キャンペーンの開催期間を、ユーザーからの好評を受けて当初予定の12月10日までから、2026年1月31日までに延長することを発表した。



●期間延長の声に対応



「Nudge」の「ステーブルコイン払い」は、同社指定のウォレットアドレスにJPYCを送金することによって返済できる仕組みで、今回の「ステーブルコイン払い100％ボーナス by Avalanche」キャンペーンでは、Avalancheネットワーク対応やステーブルコインに関する新たな金融サービスへの期待の高まりもあって、期間延長を望む声が寄せられていたことから、要望に応えて開催期間の延長が決定されたという。



同キャンペーンでは、「ステーブルコイン払い」においてAvalancheネットワーク上でJPYC返済を行ったユーザー100人に1人に対して、返済金額と同額のボーナスを付与する（1回あたりの付与上限は最大10万円）。付与されたボーナスは、必要返済額または事前返済額への充当が可能になる。