【M-1】とろサーモン・久保田かずのぶ、敗者復活直前に…“芸人審査員”ショット公開
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）について、最後の1枠をかけて行われる『敗者復活戦』（後3：00）が21日、都内で行われた。とろサーモン・久保田かずのぶが同日、自身のXを更新し「今宵、生まれる化け物にリスペクト」との文言とともに、芸人審査員たちの写真をアップした。
【写真】いい表情！M-1敗者復活直前の“芸人審査員”たち
敗者復活戦のルールは、準決勝の順位をもとに、ABC3つのブロックが公平になるように21組を振り分け。各ブロックの勝者を決めるのは、会場700人の中からランダムに選ばれた200人の観客となる。1組ずつ、ネタ終わりで「暫定勝者」か「挑戦者」のどちらが面白かったかを審査する。各ブロックの勝者3組の中でどの組が一番面白かったかを決めるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員。投票数が一番多かった組が、決勝戦の舞台へと進むことができる。
■『M-1グランプリ2025』敗者復活
MC：陣内智則、齊藤京子
審査員：渡辺隆（錦鯉）、ユースケ（ダイアン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）
■『M-1』歴代の敗者復活
2002年：スピードワゴン
2003年：アンタッチャブル
2004年：麒麟
2005年：千鳥
2006年：ライセンス
2007年：サンドウィッチマン
2008年：オードリー
2009年：NON STYLE
2010年：パンクブーブー
2015年：トレンディエンジェル
2016年：和牛
2017年：スーパーマラドーナ
2018年：ミキ
2019年：和牛
2020年：インディアンス
2021年：ハライチ
2022年：オズワルド
2023年：シシガシラ
2024年：マユリカ
