ザ・クロマニヨンズ 長野公演の延期を当日発表 甲本ヒロトがのどに不調「療養が必要と診断」25日大阪公演も延期でおわび
ロックバンドのザ・クロマニヨンズは21日、ホームページで同日の長野公演を延期すると発表した。ボーカルの甲本ヒロト（62）の喉の不調で「療養が必要」と診断されたため。25日の大阪公演も延期される。
【写真】ヒロト＆マーシー、スレンダーでロックな姿
ホームページでは「2025年12月21日(日) 長野CLUB JUNK BOX / 12月25日(木）GORILLA HALL OSAKA公演 公演延期のお知らせ」と題したお知らせを掲載した。
「本日12月21日（日）開催予定しておりましたザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026 長野CLUB JUNK BOX公演は甲本ヒロトの喉の不調により医師の診察の結果、5日間の療養が必要と診断されました」と報告。「よって12月25日（木）GORILLA HALL OSAKA公演を含む、2公演の実施を延期させていただきます」と伝えた。
「公演振替の日程や払い戻し等の詳細は後日改めてご案内いたします」とし、「急なご案内になり大変申し訳ございません ご来場予定の皆様に多大なるご心配ご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げますご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
