調理用の施設で食事を受け取るパレスチナの人々＝17日、パレスチナ自治区ガザ地区ヌセイラト/Abdel Kareem Hana/AP

（CNN）国連の「総合的食料安全保障レベル分類（IPC）」は19日、パレスチナ自治区ガザ地区について、もはや飢饉（ききん）の状態にはないと明らかにした。イスラエルとイスラム組織ハマスが10月にガザでの停戦に合意した後、人道支援が流入した。

IPCは声明で、紛争の大幅な減少、和平計画の提案、人道支援と商業の両面での食料供給へのアクセスの改善を受け、ガザ地区の食料安全保障の状況は改善したと指摘。「飢饉に分類される地域はない」とした。

IPCは8月、ガザの一部地域で公式に「人為的」な飢餓が発生したと発表していた。

改善がみられる一方で、ガザ住民の大半はいまも深刻な食料不安に直面しているという。

IPCによれば、食料支援を含む人道支援は増えているものの、満たされているのは生存のための基本的な需要に限られるという。

依然として残る飢饉のリスク

ガザの分類は変更されたものの、IPCはガザについて、再び飢饉に逆戻りするリスクが残っていると警告した。

戦闘の再開や、人道・商業物資の流入停止という最悪のシナリオでは、ガザ北部などの一部地域が2026年4月中旬まで飢饉のリスクに直面するという。

ガザの支援物資搬入を監督するイスラエルの占領地政府活動調整官組織（COGAT）によると、ガザ地区には1日あたり600〜800台の支援トラックが入り、その約70%が食料を運んでいるという。

CNNをはじめとするメディアは、ガザの飢餓について広く報道してきた。停戦が成立する前の2年間の戦闘の間、イスラエルは荒廃したガザへの支援物資の流入を制限、あるいは遮断することもあった。