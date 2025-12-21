［地方と女性］はたらく＜２＞

鳥取市の稲葉佳恵さん（３９）は２０２４年５月から、個人事業主として東京都内のＩＴ企業から業務委託を受けて働いている。

契約書や議事録の作成、請求書の支払い管理などが主な業務だ。平日５日間、午前９時から午後４時まで、自宅の押し入れを改装した仕事場でリモートワークをしている。

２４年１１月、自身と同じようにリモートで働く１１人のチームリーダーになった。状況に応じてオンラインミーティングを開くなど、円滑に意思疎通が図れるよう気を配る。「思っていたよりすんなり仕事になじめ、家庭との両立もできる。キャリアのステップアップだと感じている」と話す。

稲葉さんは大学を卒業後、京都府内で大学職員として働いていたが、１４年に夫の海外赴任に同行するために退職。帰国して、鳥取県に住み始めてからは、出産、育児もあり、パートとして働いていた。

転機は２３年、デジタル人材を育成する県主催の講座「とりも」を受講したことだ。リモートワークの手法や、販売や在庫管理といった企業の基幹業務に関するシステム操作などを学んだ後、企業とのマッチング支援を受けて、現在の仕事を始めた。収入はパートの２倍、新卒で就職した頃の給料に並んだ。「地方にいても東京や世界とつながることができ、収入もやりがいもあきらめずに済む。こうした働き方がもっと広がるといい」と話す。

年収２００万円未満

厚生労働省の「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」が３月にまとめた報告書によると、３５〜４４歳の配偶者がいる大卒女性の３６％が年収２００万円未満。働きたくても働けなかったり、働く時間を増やしたかったりする女性は約３１０万人にのぼる。

こうした中、地方を中心に盛んになっているのが、女性にデジタルスキルを身につけてもらい、リモートなどで働ける仕事につなげる取り組みだ。女性の就労支援などを手がけるマイア（東京）のＣＥＯ（最高経営責任者）、月田有香さん（４４）は「シングルマザーや、育児・介護と両立できる仕事を望む女性ら、スキルを持ちながら生かせていない優秀な人材は多い。時間や場所に縛られず、収入を得られる働き方を広げる必要があり、デジタルの活用は有効策の一つだ」と話す。

同社は３年前から自治体と連携し、女性のデジタル人材の育成講座を開いており、これまでに全国１９自治体で３０００人超が受講したという。鳥取県では７５人が受講し、稲葉さんのようにリモートなどで働ける職を得た人もいる。

国の取り組み

国としての取り組みも始まった。６月に、デジタル技術を活用した起業支援やキャリアアップを図る「新・女性デジタル人材育成プラン」を決定。７月には、地方の女性のデジタルスキル習得と就労支援を推進する「官民連携ＤＸ女性活躍コンソーシアム」が発足した。

ただ、今なおリモートワークという働き方への理解が乏しかったり、女性を補助的要員とみなしたりする企業もある。同コンソーシアム代表で、前首相補佐官の矢田稚子さんは「女性のスキルアップと就労を支援すると同時に、企業側の意識改革も進めなければいけない」と話す。